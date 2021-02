Recovery: sindaco Sala, uffici ministeri non in grado di investire grandi risorse, puntare su città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Recovery plan il governo deve appoggiarsi sulle città e sulle realtà che hanno dimostrato di avere la capacità di saper investire risorse. È tornato a chiederlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell'evento "Your Next Milano", promosso da Assolombarda e Milano & Partners. "Sarà un periodo difficile per Milano. Certe cose sono da accettare, bisogna impostare una nuova stagione e il passaggio dall'una all'altra prevede il fatto che si faccia qualcosa per poter cambiare", ha detto Sala, aggiungendo: "Io conto molto sul Recovery plan. Se ne parla molto, anche senza sapere di cosa si tratta. Le regole sono abbastanza chiare: si possono finanziare investimenti in alcuni settori specifici e in altri no, progetti che sono cantierabili in fretta e investimenti che hanno un ritorno certo. Da questo punto di vista credo che sia veramente obbligatorio confidare nella capacità delle città di attivare queste leve". Secondo Sala il fatto che l'Italia avrà "oltre 200 miliardi" è "una cosa tutta da dimostrare, perché quelli sono uno stanziamento, ma ce li danno solo se abbiamo una progettualità giusta". "Io non so - ha aggiunto - a livello di governo e ministeri quanto si sia in grado di investire ogni anno, anche perché gli ultimi governi hanno dovuto per necessità più tagliare che investire. Dieci miliardi? Venti miliardi? Non di più. Non è che gli uffici tecnici dei ministeri abbiano competenza per investire chissà quando". "Quindi è necessario confidare sugli enti territoriali, in particolare sulle città e su quelle realtà che hanno sempre dimostrato di farlo. E da questo punto di vista Milano si candida. Abbiamo fatto delle proposte serie e concrete", ha concluso Sala. (Rem)