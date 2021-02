Milano: Sala, politica dimostri di essere credibile nel guidare una trasformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica deve dimostrare "di essere credibile" nel "guidare una trasformazione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione dell'evento "Your Next Milano", promosso da Assolombarda e Milano & Partners. "Io sono uno dei pochi italiani che ha fatto un'esperienza a livelli alti nelle aziende e in politica. Le aziende si riadattano molto brevemente, perché ne va della loro esistenza e quando c'è una crisi fanno quello che c'è da fare e hanno una naturale flessibilità operativa", ha detto Sala, manifestando invece la sua "preoccupazione rispetto alla politica", che ha meno "flessibilità operativa". "La politica si riadatta nei messaggi, nel linguaggio politico, ma riuscirà la politica a riadattare la sua capacità di guida? Oggi tutta la politica parla delle stesse cose, con qualche sfumatura diversa. Il tema dell'equità sociale è di destra o di sinistra? Ne parlano tutti. Il tema dell'ambiente e della trasformazione digitale da che parte stanno?", si è chiesto il primo cittadino di Milano, sottolineando che "il punto fondamentale oggi per la politica è di essere credibile, non nel fare bei discorsi, ma nel convincere i cittadini della capacità di guidare una trasformazione, che non è una cosa che se non hai mai fatto, sai fare". "È stupido continuare a dire che nulla sarà più come prima, ma è anche altrettanto stupido pensare che possiamo non cambiare e tornare il più in fretta possibile alla situazione di prima. Questo vuol dire avere doti non di linguaggio, ma operative, per poter guidare questa trasformazione", ha detto Sala, vantando la sua "caratteristica di fare le cose" e sottolineando che "bisogna veramente confidare in chi mette sul campo un'esperienza, un vissuto, un aver già fatto, che è convincente per i cittadini". (Rem)