Giustizia: telefonata Cartabia-Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha telefonato questa sera all’onorevole Giorgia Meloni, a seguito della lettera aperta pubblicata sul "Corriere della Sera", in cui la presidente di Fratelli d’Italia si dice disponibile ad illustrare le sue proposte sul Recovery plan nella parte dedicata alla giustizia. Come a tutti coloro che lo hanno chiesto, anche all’onorevole Meloni la ministra Cartabia ha confermato la disponibilità all’ascolto. La ministra ha anche espresso all’onorevole Meloni la sua solidarietà, per gli insulti subiti nei giorni scorsi. Lo rende noto il dicastero della Giustizia. (Com)