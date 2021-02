Omicidio Cerciello Rega: ex fidanzata Elder, mi disse di essere stato aggredito da mafiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era confuso e ha detto di essere stato aggredito da due persone che credeva fossero banditi o mafiosi". Lo ha detto Kristina Zaychik, 21 anni californiana, fidanzata di Finnegan Lee Elder, il giovane statunitense che, insieme a Gabriel Natale Hjorth, è sotto processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega avvenuto la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 in zona Trastevere a Roma. La ragazza è stata ascoltata in videoconferenza con la formula della rogatoria. (segue) (Rer)