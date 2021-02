Roma: De Priamo (Fd'I), revocare atti nomina dirigenti Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siano revocati gli atti di nuova nomina dei dirigenti di Ama. E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Apprendiamo che il Comune avrebbe impartito indicazioni precise in merito alla gestione delle risorse in aziende gravate da tensioni finanziarie e bilanci non approvati da anni. Come avevo già denunciato ad esempio sulla vicenda in Ama, con la recente nomina dei dirigenti che oltre ad essere in palese contrasto con le minime regole di trasparenza tanto sbandierate dalla Giunta grillina, è in contrasto con le normative sulla spending review - aggiunge De Priamo -. Indennità, a qualsiasi titolo corrisposte, che si qualificano come accessorie rispetto alla retribuzione contrattuale non devono essere corrisposte, se non previste dalla contrattazione nazionale e che oggi scopriamo che Roma Capitale aveva ben chiarito alle sue partecipate - aggiunge De Priamo -. Ancor più grave è che queste retribuzioni addirittura siano state corrisposte retroattivamente, come accaduto in Ama, nei confronti di personale scelto in maniera arbitraria e per il quale non sono state messe in campo, dagli uffici preposti e dall'amministratore unico Zaghis, neanche le regole minime di selezione o relative a concorso interno. In attesa degli approfondimenti da parte della Corte dei Conti che, chiediamo che siano revocati gli atti di nuova nomina dei dirigenti e i conseguenti emolumenti elargiti retroattivamente in modo che siano rispettate le disposizioni normative vigenti. Di conoscere se gli organi di controllo interno all'azienda abbiano espresso parere sulle determinazioni prese dall'organo amministrativo, in evidente e pieno contrasto con le disposizioni di legge sul contenimento dei costi del personale e se il Campidoglio è stato informato in merito alla sulla vicenda", conclude De Priamo.(Com)