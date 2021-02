Trasporto aereo: Brunini (Sea), siamo a -85 per cento di traffico, ma ottimista per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico aereo a Milano è al - 85 per cento. Lo ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, il gruppo che gestisce il sistema aeroportuale milanese, ospite dell'evento"Your Next Milano" organizzato da Assolombarda e Milano & Partners. "Oggi è come se fossimo sospesi. In questi mesi siamo a meno 85 per cento di traffico, perché è vietato spostarsi. Pre-Covid avevamo raggiunto 174 collegamenti diretti, di cui 40 intercontinentali, pur non avendo una compagnia che fa di Milano il proprio hub e quindi significa che il mercato era potente, che l'attrattività era sostanziale e seria. Oggi abbiamo perso metà delle rotte". "È evidente che c'è una correlazione diretta tra pandemia e possibilità tecnica di far ripartire la connettività", ha aggiunto Brunini, sottolineando che "per noi è cruciale che la lotta e la battaglia sanitaria sia vinta velocemente". "Io - ha aggiunto l'ad alla luce dei dati emersi durante l'evento organizzato da Assolombarda e Milano & Partners - esco forse un po' più ottimista. Penso che i tempi saranno lunghi, soprattutto per quanto riguarda il nostro settore. Però esco un po' più ottimista, perché i fattori di attrattività, tranne il turismo che chiaramente è crollato, danno segni di grande vitalità". "Io non credo che la globalizzazione finisca. Non penso che ci si isoli in una sorta di Medioevo. Magari cambieranno i connotati della globalizzazione, ma continuerà ad esserci. Di conseguenza Milano ha tutte le caratteristiche per tornare a essere attrattiva", ha concluso Brunini. (Rem)