Governo: riunione Cdm sospesa, tensioni tra i partiti sui sottosegretari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, la riunione del Consiglio dei ministri convocata anche per la nomina dei sottosegretari è stata sospesa. All'origine dello stop, le frizioni sorte tra i partiti. Non sarebbe, infatti, gradito al Movimento cinque stelle il nome del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, per la delega all'Editoria. Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, avrebbe lamentato dal canto suo la presenza di un solo sottosegretario e non di due, come da lui stesso auspicato. Tensioni anche per l'ipotesi del senatore leghista Gian Marco Centinaio come sottosegretario al dicastero per le Politiche agricole, alimentari e forestali: ci sarebbe in questo caso la contrarietà del titolare del ministero, Stefano Patuanelli. (Rin)