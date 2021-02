Trasporto aereo: Brunini (Sea), spero a giorni in autorizzazione ministero per 4/5 "corridoi sanitari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voli intercontinentali con a bordo solo persone vaccinate contro Sars-Cov-2 o con tampone negativo. È questa secondo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, il gruppo che gestisce il sistema aeroportuale milanese, l'unica via per far riguadagnare qualcosa al traffico aereo. "La possibilità di aprire un filino una connettività che non sia quella dei viaggi essenziali è legata alla creazione dei corridoi sanitari. Su questo c'è già stato qualche progetto pilota. Spero a giorni ci diano l'autorizzazione ministeriale per partire con 4/5 rotte intercontinentali, che saranno battezzate 'corridoi sanitari'. Quindi chi sale sul volo è o vaccinato o ha fatto un tampone", ha detto Brunini in occasione dell'evento"Your Next Milano" organizzato da Assolombarda e Milano & Partners. "Anche l'associazione internazionale dei vettori - ha aggiunto l'ad - sta lavorando a una tecnologia, che in qualche maniera certifica un passaporto sanitario tecnologico. In questa fase credo che sia l'unica cosa che noi possiamo fare per riavere un filino di connettività". "Per il resto - ha concluso - bisogna fare in modo di resistere e riscaldare i muscoli, per essere pronti a ripartire a braccetto con Milano, perché se riparte Milano ripartiamo noi e se non ripartiamo noi, non può ripartire Milano. Siamo veramente simbiotici".(Rem)