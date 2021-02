Sanità: assessore Personale Roma, da Zingaretti solo tagli indiscriminati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Zingaretti tagli indiscriminati alla sanità del Lazio. "L’elogio odierno di Nicola Zingaretti alla sanità pubblica emana un sapore beffardo. Si tratta infatti dello stesso governatore che ha tagliato posti letto, drenato risparmi a danno dell’assistenza, perseguito una gestione esclusivamente finanziaria e ragionieristica in cui operatori e utenti sono stati penalizzati. La sanità regionale è stata privatizzata selvaggiamente". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis (M5s). "La chiusura del Forlanini, lo ha condannato al degrado e all’abbandono. Da struttura storica, celebre per le sue eccellenze, quest’ospedale è diventato l’emblema di un amaro paradosso: in piena pandemia, nonostante i numerosi appelli, non è stata mai considerata l'ipotesi di riattivarlo, neanche parzialmente - aggiunge De Santis -. Non hanno trovato ascolto neanche i professionisti della sanità, che avevano progettato un utilizzo del Forlanini per accogliere pazienti Covid a bassa intensità. Stessa tragica sorte è stata riservata al San Giacomo, lasciato ostaggio dell'incuria. Più che una mano tesa alla sanità pubblica, questa sembra essere una scure. Le parole di Zingaretti sono, ad oggi, un pugno nello stomaco non solo per tutto il settore, ma anche per pazienti e familiari che scontano i suoi tagli indiscriminati al comparto. (Rer)