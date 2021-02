Argentina: condannato a 12 anni imprenditore vicino ai Kirchner, riciclati 50 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia argentina ha condannato oggi l'imprenditore Lazaro Baez, considerato vicino agli ex presidenti Nestor e Cristina Kirchner, a dodici anni di carcere per il reato di riciclaggio di denaro. La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale orale N.4 lo ritiene colpevole insieme ad altre venti persone di aver riciclato 55 milioni di dollari a Panama, in Svizzera ed in diversi paradisi fiscali. Il resto dei condannati, tra i quali figura anche il figlio, dovrà affrontare pene detentive che vanno dai nove ai tre anni. Inoltre, le autorità hanno disposto la requisizione di altri 61,1 milioni di dollari (50,3 milioni di euro) e 4,1 milioni di pesos argentini (38.350 euro) provenienti dal riciclaggio di denaro. Baez, indicato da alcune testimonianze come il presunto prestanome della famiglia Kirchner, è stato arrestato nel 2016 ma dall'anno scorso stava scontando gli arresti domiciliari. L'imprenditore ha sempre negato le accuse contro di lui affermando di essere "vittima di una campagna politica" contro la famiglia Kirchner. (segue) (Abu)