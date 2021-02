Argentina: condannato a 12 anni imprenditore vicino ai Kirchner, riciclati 50 milioni di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di oggi potrebbe ripercuotersi adesso anche sulle indagini che coinvolgono direttamente Cristina Kirchner, dato che l'attuale vicepresidente è accusata in altre cause di aver favorito Baez con l'assegnazione di numerosi appalti che potrebbero essere all'origine del patrimonio oggetto del riciclaggio. In un altra causa l'ipotesi portata avanti dal pubblico ministero, Guillermo Marijuan, è proprio quella che il denaro riciclato da parte dell'imprenditore appartenesse in realtà al matrimonio Kirchner. Lo schema di travaso del denaro dalle opere pubbliche, alle imprese di Baez e dalle imprese di Baez ai conti del matrimonio Kirchner sarebbe stato, secondo l'accusa, attraverso un meccanismo di affitti fittizi di strutture alberghiere ("Los Sauces" ed "Hotesur") di proprietà della famiglia presidenziale. (segue) (Abu)