Argentina: condannato a 12 anni imprenditore vicino ai Kirchner, riciclati 50 milioni di dollari (3)

- Cristina Kirchner per parte sua ha denunciato le innumerevoli cause elevate contro di lei come frutto di quello che viene denominato come "lawfare", ovvero l'utilizzo del sistema di giustizia come strumento di lotta politica. Secondo questa teoria le diverse inchieste nei suoi confronti sono frutto di operazioni istigate secondo l'accusa dal precedente governo di Mauricio Macri. Lo stesso ex presidente Macri è al centro di diverse cause che investigano operazioni di spionaggio illegale portate avanti da membri dell'intelligence. Secondo le ipotesi di queste indagini i contenuti delle intercettazioni illegali ordinate dal governo precedente sarebbero poi finiti nelle mani di giornalisti e da questi alla magistratura. Con questo materiale si sarebbero costruite inchieste della giustizia sulla base di accuse false nei confronti di esponenti dell'opposizione. (Abu)