Marini: Fico, ha attraversato da protagonista fasi cruciali e delicate storia Repubblica

- "Franco Marini ha attraversato da protagonista fasi cruciali e delicate della storia politica e istituzionale della nostra Repubblica. La sua vita, densa di sfide politiche e battaglie sindacali sui temi della giustizia sociale, della dignità dei lavoratori, della riduzione del divario tra Nord e Sud ha sempre avuto, come filo conduttore, una grande coerenza ideale ed un’autentica umanità". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della commemorazione nell'Aula di Montecitorio in onore di Marini, scomparso lo scorso 9 febbraio. "Orgogliosamente legato alle sue radici abruzzesi", ha continuato la terza carica dello Stato, "il suo impegno civile, sindacale e politico si è sempre distinto per la solidità morale, unita ad uno spiccato pragmatismo, alla passione civile e a grandi doti di sintesi, mediazione ed equilibrio. La presidenza ha già fatto pervenire ai familiari l’espressione della più sentita vicinanza e solidarietà che desidera ora rinnovare anche a nome dell’Assemblea, invitandola ad un minuto di silenzio". (Rin)