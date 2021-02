Covid: Bignami (Fd'I), linee azione Speranza in continuità con quelle precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La valutazione di Fratelli d'Italia è negativa perché le linee di azione sono in piena continuità con quelle precedenti, così come la riconferma di Speranza a ministro che noi riteniamo essere una scelta sbagliata". Lo ha detto Galeazzo Bignami, deputato di Fd'I intervenendo in Aula alla Camera sull'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza. "Quando l'Oms allertò tutti gli stati nazionali per contrastare la pandemia - ha continuato il parlamentare -, l'Italia rispose con un tavolo informale organizzato dal ministero. Come se non bastasse il piano pandemico, nonché le prescrizioni lo richiedessero, non era aggiornato da 14 anni. I membri del Comitato tecnico-scientifico, che ancora oggi sono all'interno del Comitato, cercarono di recuperare e aggiornare il piano il 4 di maggio a pandemia sviluppata. La trasparenza per Speranza costituisce un grosso problema: Fratelli d'Italia per acquisire i documenti necessari che il ministero ci aveva negato, ha dovuto chiederli al Tar". Bignami ha aggiunto: "Speranza ignora quanto sia importante per gli imprenditori avere regole chiare, tempestive e coerenti. Ad oggi non si capisce quali siano i dati su cui il governo opera le scelte, cosa contengano i verbali del Cts e quali siano i criteri che portano alle chiusure e alle limitazioni. Quei documenti e quei dati ancora sono inaccessibili agli italiani. Noi non riteniamo che chi fino a ieri ha fatto parte del problema possa oggi far parte della soluzione". (Rin)