Usa: Blinken annuncia creazione nuova figura per politiche diversità

- Il governo statunitense ha annunciato la creazione di una nuova figura nella squadra del dipartimento di Stato, che avrà il compito di promuovere politiche garanti della diversità e dell'inclusione sociale. In un comunicato, il segretario di Stato Antony Blinken ha precisato che il titolo della nuova figura sarà Chief Diversity and Inclusion Officer (Cdio) e che sarà suo compito personale promuoverà le politiche di diversità e inclusione (D&I) in tutto il dipartimento, portando trasparenza e progresso. L'obiettivo, ha spiegato Blinken, è incorporare la diversità e l'inclusione nel lavoro del dipartimento a tutti i livelli. Il funzionario designato riferirà direttamente a Blinken.(Nys)