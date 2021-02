Covid: Provenza (M5s), tempestività misure e sospensione temporanea brevetti vaccini sono azioni prioritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda pandemica ha determinato una frattura con il passato, spazzando via il modello di sviluppo preesistente che in fondo ha contribuito a crearla. La tempestività di adozione delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio è fondamentale, al fine di evitare che l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 cresca in misura esponenziale, causando danni ancora più gravi alla tenuta della Sanità pubblica e dell'economia del Paese". Lo ha dichiarato Nicola Provenza, deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Affari sociali e Sanità della Camera, durante il suo intervento a Montecitorio a seguito delle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. "Bisogna costruire un modello di sviluppo diverso, basato sul progresso, sulla sostenibilità ambientale e sull'inclusione sociale. Ed in questo senso - ha aggiunto il parlamentare - anche sul piano dei vaccini, va compiuto uno sforzo organizzativo per una equa distribuzione degli stessi. Questa strada è possibile anche attraverso una maggiore capacità produttiva, e va percorsa non solo perché tutti i cittadini sono uguali nei diritti, ma soprattutto per non rischiare che in qualche area del mondo si sviluppino altre mutazioni del virus che potrebbero poi rendere inefficaci i vaccini disponibili. Quindi fare in modo che il vaccino sia davvero un bene comune globale. Liberare i brevetti dei vaccini anti-Covid per la durata dell'emergenza, come chiesto dal M5s nella mozione che abbiamo depositato, impegna il governo a tal fine". (segue) (Rin)