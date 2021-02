Serbia: Selakovic, inammissibile l'invito a riconoscere il Kosovo in report von Cramon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "inammissibile" l'invito a riconoscere il Kosovo contenuto nella bozza di relazione presentata al Parlamento Ue dalla relatrice Viola von Cramon. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia della Serbia, Nikola Selakovic, secondo quanto riporta una nota diramata dal ministero degli Esteri di Belgrado. "La bozza di relazione del Parlamento europeo, adottata dinanzi alla sua Commissione per la politica estera, in modo inammissibile e inopportuno invita gli Stati dell'Ue che non hanno riconosciuto l'indipendenza dichiarata unilateralmente dalla nostra provincia meridionale a cambiare opinione", si legge nella nota. L'Unione europea, prosegue Selakovic, ha cercato per anni di mantenere almeno formalmente una posizione di neutralità sullo status, "nonostante la maggior parte dei suoi Stati membri riconosca l'autoproclamato Kosovo". (segue) (Seb)