Siria-Iraq: Usa proseguono dislocamento di forze dal territorio iracheno a quello siriano

- La stampa governativa siriana continua a segnalare movimenti di truppe e forze militari statunitensi dell’Iraq alla Siria. Come indicato dall’agenzia di stampa “Sana”, con foto a corredo, le forze statunitensi avrebbero inviato in Siria, dal nord dell’Iraq, un convoglio comprendente veicoli militari corazzati e materiale logistico. Secondo fonti locali del villaggio di Assweidyah, nel nord-est della provincia di Al Hasaka, il convoglio, formato in tutto da 40 veicoli (di cui 20 mezzi corazzati), è entrato in territorio siriano dall’Iraq, diretto verso la base statunitense di Rumailan, situata a circa 20 chilometri dal confine tra Siria e Iraq. Due elicotteri sarebbero invece atterrati, sempre secondo quanto riferisce la “Sana”, nella base di Al Shaddadi, nella provincia di Al Hasaka, a circa 100 chilometri a sud di Assweidyah e a 50 chilometri dal confine con l’Iraq. I media siriani sostengono, citando fonti locali, che i due elicotteri trasportavano proiettili di artiglieria e missili a spalla di tipo Rpg. Entrambe le basi sono situate nei territori controllati dalle Forze democratiche siriane (Fds). (segue) (Res)