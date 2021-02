Siria-Iraq: Usa proseguono dislocamento di forze dal territorio iracheno a quello siriano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli episodi segnalati dalla stampa siriana sono l’ultimo atto di quello che appare come una sorta di parziale ridislocamento delle forze armate statunitensi dall’Iraq alla Siria, nell’ambito della riduzione del contingente militare di stanza in territorio iracheno a favore di una maggiore presenza di forze di altri Paesi Nato. Lo scorso 10 febbraio, sempre la “Sana” aveva riferito dell’invio di rinforzi nelle basi Usa situate nel nord-est della Siria, in particolare con il trasferimento di velivoli militari e materiale logistico nelle basi di Al Shaddadi e presso il giacimento di gas di Koniko, rispettivamente nelle province di Al Hasaka e Deir ez-Zor. Secondo l’agenzia di stampa governativa siriana “aerei militari appartenenti alle forze Usa" avevano "paracadutato tre carichi di materiale logistico" sulla base di Al Shaddadi, a sud di Al Hasaka, mentre a Deir ez-Zor il giacimento di gas di Koniko era stato raggiunto da 16 camion portacontainer, accompagnati da un veicolo militare corazzato. Movimenti di forze statunitensi erano già stati segnalati il 21 gennaio, pochi giorni dopo l’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, con il trasferimento di mezzi e uomini attraverso il valico di confine di al Waleed. Il punto di frontiera collega tramite l’autostrada M2 la provincia irachena dell’Anbar alla provincia siriana di Homs dove ha sede la base militare di al Tanf, controllata dagli Stati Uniti. Il convoglio sarebbe stato formato da almeno 40 mezzi scortati da elicotteri d’attacco giunti nella base, che è sotto controllo delle forze della coalizione internazionale contro lo Stato islamico dal 2016. (segue) (Res)