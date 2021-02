Siria-Iraq: Usa proseguono dislocamento di forze dal territorio iracheno a quello siriano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora Washington ha negato di aver aumentato le proprie forze nel nord-est del Paese. Lo scorso 22 febbraio il portavoce della coalizione, Wayne Marotto, ha scritto infatti su Twitter che “il volume di forze e basi non è aumentato”. Marotto ha ribadito che la funzione delle forze della coalizione internazionale nel nord-est della Siria non ha registrato alcun cambiamento, sottolineando che essa opera con i propri partner, le Forze democratiche siriane (Fds) a maggioranza curda, per sconfiggere lo Stato islamico (Is). Il portavoce ha inoltre sottolineato che la coalizione conduce regolarmente pattugliamenti di sicurezza, allo scopo di rifornire i convogli, potenziare e sostenere le basi militari. (segue) (Res)