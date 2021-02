Ue: Tajani con Laschet, focus su vaccinazioni e tutela occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzamento della strategia europea per la vaccinazione, politiche economiche più efficaci per affrontare la crisi, nuova politica industriale che tuteli l'occupazione, riavvicinamento delle istituzioni europee ai cittadini e una nuova politica estera dell'Ue con i partner globali. Sono stati questi i temi affrontati nel corso di una telefonata tra il coordinatore nazionale di Forza Italia e vice presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Antonio Tajani, e il nuovo presidente dell'Unione cristiano democratica (Cdu), Armin Laschet, eletto a gennaio. "Mai come oggi è fondamentale un'azione comune per sconfiggere la crisi sostenendo industria, impresa e agricoltura", ha sottolineato Tajani. "Il Partito popolare europea e Forza Italia vogliono essere protagonisti e dare risposte ai bisogni dei cittadini. Per questo ritengo fondamentale la cooperazione tra i partiti che condividono valori e progetti comuni. Quello di oggi sarà il primo di una serie di confronti", ha dichiarato in una nota in cui è stato spiegato che, nel corso del colloquio, è stata confermata "la solida alleanza tra Forza Italia e la Cdu, una cooperazione storica tra due grandi partiti della famiglia popolare voluta sempre fortemente dal presidente Silvio Berlusconi e ribadita nel corso degli incontri che ha avuto con Angela Merkel". Oggi è stato deciso "di instaurare un confronto permanente sulle grandi questioni europee" e Tajani ha annunciato che appena sarà superata la pandemia una delegazione di Forza Italia si recherà a Berlino per un incontro operativo con i colleghi della Cdu come già accaduto in passato. Infine, Tajani ha rinnovato, anche a nome di Berlusconi, gli auguri di buon lavoro al nuovo leader della Cdu. (Beb)