Covid: Unione Artigiani Milano a governo, cig in ritardo per imprese settore, serve rimedio immediato

- "Il nuovo governo ha promesso una semplificazione radicale della burocrazia. La situazione dei ritardi nei versamenti della cassa integrazione ai lavoratori delle imprese artigiane richiede però un intervento diretto e immediato di Palazzo Chigi: non è più possibile chiedere ulteriori sacrifici ai dipendenti che attendono queste somme da ottobre e bloccate, a quanto pare, da una firma. Come Unione Artigiani siamo al loro fianco. Mi appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro del Lavoro Andrea Orlando affinché pongano immediatamente rimedio a questa situazione". È la richiesta contenuta in una nota del segretario generale di Unione Artigiani Milano Marco Accornero a proposito del rapporto del Centro Studi Fiscal che evidenzia i ritardi nell'erogazione della Cassa Integraziane a 750mila artigiani. (com)