Ue-Cile: Borrell con Allamand, focus su cooperazione bilaterale e affari regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto "un'ottima conversazione con il ministro cileno Andres Allamand", oggi. Su Twitter, Borrell ha sottolineato che "il Cile si sta muovendo verso una democrazia ancora più forte" e che nel colloquio sono stati affrontati "affari regionali e cooperazione bilaterale". L'Ue e il Cile sono "partner importanti e lavoreremo per far avanzare ulteriormente il nostro partenariato". (Beb)