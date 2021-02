Iran: Usa e Israele riconvocano gruppo di lavoro strategico sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Israele hanno deciso di convocare nuovamente il gruppo di lavoro strategico sull’Iran, con la prima riunione che si terrà già nei prossimi giorni e che verterà attorno alla condivisione di informazioni d’intelligence sul programma nucleare della Repubblica islamica. Lo rivela il portale d’approfondimento politico “Axios”, secondo cui la decisione riflette la disponibilità del presidente Usa Joe Biden e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad aprire un dialogo sul dossier del nucleare iraniano, nonostante le due parti abbiano visioni contrastanti sull’accordo firmato nel 2015, dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati unilateralmente tre anni fa per volere dell’allora presidente Donald Trump. Il gruppo di lavoro strategico fu istituito per la prima volta nel 2009, durante i primi giorni dell’amministrazione di Barack Obama e a seguito di una visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Le riunioni si tennero in gran segreto e divennero lo spazio in cui Stati Uniti e Israele condivisero una strategia comune nei confronti dell’Iran, salvo poi scontrarsi, durante il secondo mandato di Obama, in merito all’accordo di Teheran con il gruppo P5+1 (formato dai cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Germania). Nuove riunioni furono convocate sotto l’amministrazione Trump, e servirono per discutere la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi unilateralmente dall’intesa del 2015. (segue) (Nys)