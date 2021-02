Congo-Kinshasa: i primi risultati dell'autopsia, Attanasio e Iacovacci uccisi da due proiettili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d'Italia nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi da un totale di quattro colpi di arma da fuoco, due per ciascuno. Sono i primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi al Policlinico Gemelli di Roma e che è durata circa cinque ore. Secondo fonti della procura, dall'esame emerge come i due italiani non sono stati freddati a seguito di una esecuzione, ma sono morti nel corso di un conflitto a fuoco nato nel quadro di un tentativo di sequestro. I corpi sono stati trapassati dai proiettili da sinistra verso destra. (Rin)