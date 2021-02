Vaccini: campagna in Lombardia costerà 214 milioni, coinvolgimento specializzandi nei weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitigazione e contenimento dei contagi, individuazione dei punti vaccinali, campagna massima da concludere entro sei mesi fatta salva la disponibilità dei vaccini, un Tavolo tecnico con Ministero Saluto, Aifa, Istituto Superiore della Sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e quattro Regioni, compresa la Lombardia per imprimere più rapidità alle decisioni senza agire in base a compartimenti stagni. E ancora: possibilità di coinvolgere gli specializzandi per la somministrazione dei vaccini il sabato e la domenica, dietro compenso, e la possibilità di trovare altri vaccini all'estero o di favorirne la produzione in Italia, su licenza o incentivare la ricerca in Italia in modo da non essere più dipendenti da forniture estere. Queste le linee dell'aggiornamento del Piano vaccinale illustrate dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana insieme alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, all'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni e al responsabile della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso. Le risorse stimate per la campagna vaccinale sono di 214 milioni di euro: 96 per la remunerazione delle prestazioni vaccinali; 66 per i costi del personale dedicato; 18 per i costi totali per allestimento centri vaccinali; 18,5 per i costi per i sistemi informativi dedicati alla gestione del processo; 15 per i costi a carico dei bilanci di Ats e Asst per l'erogazione dei servizi sanitari e non sanitari nelle strutture allestite temporaneamente. Le previsioni di dosi di vaccino in consegna per marzo sono 1.031.621: 573.300 di Pfizer, 137.600 di Moderna e 320.721 di AstraZeneca. (segue) (Com)