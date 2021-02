Vaccini: campagna in Lombardia costerà 214 milioni, coinvolgimento specializzandi nei weekend (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sugli allestimenti dove erogare i vaccini abbiamo ipotizzato - ha detto l'assessore al Welfare Letizia Moratti - diversi moduli da 400 a 1000 metri quadrati, fino a quelli da 15 mila metri quadrati. Tengono conto della specificità di Regione Lombardia che ha grandi Comuni ma anche tanti paesi. Dunque, è una strategia flessibile. Parliamo di strutture esistenti e non di nuove strutture. Per contenere i costi ed essere più in sintonia con i comuni che ci possono dare le indicazioni in merito”. “Abbiamo indicato inoltre - ha aggiunto Moratti - il fabbisogno di personale aggiuntivo. Si occuperanno delle vaccinazioni, in primo luogo, i dipendenti dei servizi vaccinali delle Asst stabilmente impegnati in questa attività. Quindi stiamo reclutando del personale aggiuntivo, come: 'professionisti somministranti' con bando della struttura commissariale, liberi professionisti incaricati con i bandi regionali e aziendali, medici di medicina generale (Mmg) nei termini e alle condizioni previste dagli appositi accordi, ricorso alle prestazioni aggiuntive per il personale dipendente, e ancora personale infermieristico e operatori sociosanitari, col coinvolgimento di specializzandi e volontari”. A proposito degli specializzandi, Moratti ha chiarito che “nella legge di stabilità è previsto un mese durante il quale gli sono chiamati quindi devono vaccinare. Ma abbiamo concordato con il ministro Cristina Messa un emendamento che speriamo sia inserito in uno dei prossimi decreti per avvalerci degli specializzandi sabato e domenica, al di fuori dell'orario formativo, pagati”. (segue) (Com)