Vaccini: campagna in Lombardia costerà 214 milioni, coinvolgimento specializzandi nei weekend (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fabbisogno massimo di personale e il relativo budget per l'anno 2021 è il seguente: 550 medici liberi professionisti (per un totale di 23.760.000 euro), 800 infermieri liberi professionisti e studi professionali (per un totale di 25.920.000 euro), medici dipendenti pubblici prestazioni aggiuntive per 104.026 ore (per un totale di 8.322.113 euro) e infermieri dipendenti pubblici prestazioni aggiuntive 166.442 ore (per un totale di 8.322.113 euro). “Mi soffermo - ha sottolineato Moratti - anche sul tema della ricerca. Considerata la numerosità di persone interessate alla campagna vaccinale è fondamentale avviare studi che consentano di valutare gli esiti della campagna sia in termini di efficacia dei differenti vaccini utilizzati, sia in termini di effettiva immunizzazione della popolazione, tenendo conto delle diverse variabili che vi influiscono. Ma la ricerca è fondamentale anche per avere studi specifici in grado di fornire ogni ulteriore utile informazione per indirizzare adeguatamente la campagna stessa. Il tema del sequenziamento del genoma delle varianti, al quale stiamo prestando molta attenzione, fa capire la centralità della ricerca. Questi studi rappresentano un potenziale notevole con possibili ricadute multidisciplinari anche dal punto di vista delle strategie sanitarie”. “In questo complesso di iniziative - ha spiegato l'assessore - svolgerà un grandissimo ruolo la Protezione civile per la quale possiamo contare su numero significativo di volontari, in questo Regione Lombardia si è mossa per prima anticipando il quadro normativo che poi è diventato nazionale sulla protezione civile”. (Com)