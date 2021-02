Lavoro: Fiom-Cgil su vertenza Bekaert, non firmeremo i licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vertenza Bekaert è diventata emblematica per la determinazione e la lotta dei lavoratori contro la chiusura decisa dalla multinazionale secondo logiche che nulla hanno a che vedere con l’andamento dell’impresa: oggi mentre si discute sulle risorse del Recovery plan siamo sempre più convinti che nessun piano di rilancio industriale sia credibile se non si salvaguarda l’occupazione esistente garantendo la riapertura delle aziende sui nostri territori, e per questo la Fiom rifiuta di firmare i licenziamenti e chiede al governo e a tutte le istituzioni di fare la sua propria parte. Così in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. “Dal 22 giugno 2018 ad oggi abbiamo ribadito l'indisponibilità della Fiom a firmare i licenziamenti, per questo abbiamo rifiutato la proposta di un'azienda che ha scelto di delocalizzare per massimizzare i profitti a discapito di 318 lavoratori e che in 32 mesi non è stata capace di proporre alcuna soluzione per reindustrializzare lo stabilimento di Figline”, ha aggiunto il segretario generale Fiom Cgil Firenze-Prato Daniele Calosi, aggiungendo che le sigle hanno fatto il possibile per trovare una soluzione.“Un impegno costante che ha coinvolto tutta la struttura, dalla base ai segretari nazionali della Fiom e della Cgil, presenti sia in sede ministeriale che sui cancelli, e fino al sindacato belga che ci ha aiutato a fare pressione su Bekaert: ricordiamo il presidio davanti ai cancelli a Figline, la presentazione di una proposta di decreto per la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione di attività che è stata accolta dal ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro, la manifestazione a Milano sotto la sede di Pirelli, l'incontro a Bruxelles con il presidente del Parlamento europeo David Sassoli per rappresentargli il problema del dumping salariale dentro l'Unione, fino al supporto per la costituzione di una cooperativa di lavoratori che aveva l'obiettivo di ricollocare tutti i dipendenti”, ha continuato. “Durante tutti questi mesi grazie alla determinazione dei lavoratori e della Fiom non abbiamo mai consentito a Bekaert di procedere ai licenziamenti, ma abbiamo sempre chiesto che alla perdita del lavoro corrispondesse una nuova occupazione soprattutto attraverso la reindustrializzazione del sito di Figline e Incisa, sta in questa logica infatti l'accordo siglato con Laika”, ha spiegato, rinnovando la richiesta del ritiro della procedura di licenziamento. (segue) (Com)