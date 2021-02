Lavoro: Fiom-Cgil su vertenza Bekaert, non firmeremo i licenziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutto questo per favorire quel processo di riattivazione industriale del polo dell'acciaio toscano più volte richiamato dalla presidenza della Regione sul quale la Fiom si è sempre dimostrata disponibile al confronto, ritenendo necessaria una presenza diretta dello Stato nel Capitale della nuova azienda che dovrà sorgere nello stabilimento ex Bekaert: presso il Mise chiederemo inoltre l'interessamento del ministro del Lavoro, al fine di garantire tutti gli ammortizzatori sociali utili a definire compiutamente il piano di reindustrializzazione e rilancio della fabbrica di Figline”, ha continuato, aggiungendo che “se avessimo voluto fare un accordo economico non avremmo aspettato trentadue mesi: il sindacato negozia la reindustrializzazione ed il lavoro, non la mitigation e gli incentivi”. Dopo oltre 60 anni di attività, ha concluso, si chiude una fabbrica “che ha fatto la storia di un territorio: una vergogna ed una mancanza di rispetto per i lavoratori e per il territorio”. (Com)