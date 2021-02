Germania: piano dell'Istituto Koch per la gestione della pandemia di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania, ha presentato un piano per fasi che, con varie misure, mira alla gestione della pandemia di Covid-19 nel Paese. In particolare, il documento dal titolo “ControlCovid” formula proposte e scenari per un cauto allentamento o inasprimento delle restrizioni anticontagio attuate dal governo federale. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Nel piano dell'Rki si fa riferimento, tra l'altro, alla “necessità di un obiettivo chiaro e di una prospettiva trasparente per i prossimi mesi” nella gestione della pandemia. Per gli autori del documento, lo scopo è “ridurre al minimo il numero di malattie gravi, conseguenze a lungo termine e morti” dovuti alla Sars-Cov2. In parallelo, è necessario “evitare di sovraccaricare il sistema sanitario”. A tal fine, l'Rki raccomanda di guardare a vari parametri. (segue) (Geb)