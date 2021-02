Germania: piano dell'Istituto Koch per la gestione della pandemia di Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per esempio, si tratta dell'incidenza settimanale di nuovi casi di Covid-19 su 100 mila abitanti a livello di distretto. In tale prospettiva, l'allentamento delle restrizioni anticontagio dovrebbero essere allentate soltanto "quando la maggioranza dei distretti ha indicatori con valori che lo permettono”. L'uscita dalle norme restrittive deve, quindi, essere effettuata “con attenzione e lentamente”. In un piano per quattro fasi, l'Rki mostra come gli allentamenti dipendano dagli sviluppi della pandemia. Oltre che all'incidenza a sette giorni in un distretto, l'ente collega le riaperture alla percentuale di casi di Covid-19 nelle unità di terapia intensiva, ai ricoveri di ultrasessantenni contagiati e alle opzioni per il monitoraggio delle persone venute a contatto con gli infetti. Al riguardo, l'Rki evidenzia che “uno sguardo ai singoli indicatori non basta”. (Geb)