Covid: da Speranza parere favorevole a risoluzione maggioranza e a due punti di quella di Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere favorevole da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, alla risoluzione presentata dalla maggioranza a Montecitorio - che ricalca quella di palazzo Madama - sulle comunicazioni nell'Aula della Camera dell'esponente dell'esecutivo sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Parere, invece, negativo sulla risoluzione di Fratelli d'Italia, con l'eccezione dei punti 8 e 15 del testo. Il punto 8 impegna il governo "ad adottare iniziative per ampliare ulteriormente la platea dei professionisti sanitari coinvolti nel processo di somministrazione dei vaccini anti-Sars-Cov-2 e abilitati alla somministrazione degli stessi, anche in vista della futura disponibilità di nuovi vaccini, attualmente in corso di approvazione, al fine di consentirne la distribuzione capillare sul territorio e conseguire velocemente la maggiore copertura vaccinale possibile". Il punto 15 della risoluzione impegna l'esecutivo "a completare celermente la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico e la digitalizzazione dei dati sanitari, anche a supporto delle strategie vaccinali". (Rin)