Capitale: Celli (RtR), giornata storica, si accolga volontà Aula

- "Un consiglio storico quello di oggi, con un disegno ambizioso: quello di unire tutte le persone responsabili che pensino prima a Roma che alle forze politiche alle quali appartengono". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista civica RtR, Svetlana Celli. "Oggi posiamo la prima pietra di un percorso - aggiunge - che ci dovrà portare innanzitutto a snellire la macchina amministrativa, perché sia in grado di rispondere meglio ai bisogni con servizi più puntuali ai cittadini. Lo dobbiamo anche ai numerosi dipendenti e dirigenti che ogni giorno sono al lavoro per la città. Per dotare Roma di nuove funzioni e rendere attuale il ruolo, che già la Costituzione le riconosce, serve il più ampio coinvolgimento. E oggi, per la prima volta nella storia repubblicana, abbiamo un governo con un ampio coinvolgimento di forze politiche con cui dialogare. Nuove funzioni per Roma, dunque, al pari delle altre capitali europee, per rinascere e riscattare una crisi economica e sociale che ha allontanato ancora di più le periferie e creato ancora maggiori disuguaglianze. E' stato perso molto tempo e un iter così importante poteva essere avviato ben prima della fine della consiliatura, ma oggi andiamo oltre le polemiche perché la sfida che ci attende dovrà essere al servizio di una rinascita nel quotidiano e allo stesso tempo l'occasione per costruire un futuro nuovo. Roma deve ricucire le differenze e ripensare il suo ruolo nel campo della sostenibilità, della digitalizzazione e di tutte le rivoluzioni economiche che ci attendono. Mi auguro quindi che questo grido della città venga accolto in una nuova legge per Roma Capitale", conclude Celli.(Com)