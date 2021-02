Ue: Dombrovskis, tre parole chiave per commercio, aperto, sostenibile e assertivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre parole chiave per il commercio dell'Unione europea a livello internazionale sono "aperto, sostenibile, assertivo". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione commercio internazionale del Parlamento europeo. "Il commercio sostiene 35 milioni di posti di lavoro nell'Ue, un lavoro su sei", ha detto. "Ma nel prossimo decennio, l'85 per cento della crescita globale avverrà al di fuori dell'Ue e dobbiamo affrontare alcune delle maggiori sfide", ha aggiunto. Dunque le parole chiave sono "aperto, sostenibile, assertivo. Aperto, perché il commercio deve funzionare per i nostri cittadini e le nostre economie. Sostenibile, perché la politica commerciale deve funzionare per il nostro pianeta. Assertivo, perché dobbiamo avere gli strumenti per difendere i nostri valori e interessi", ha detto. "Negli ultimi anni abbiamo visto: inasprimento delle tensioni globali; approfondimento della paralisi dell'Organizzazione mondiale del commercio; la continua ascesa della Cina e dell'Asia più in generale; parità di condizioni diffuse e questioni commerciali sleali; una crescita generale nella militarizzazione della politica commerciale a fini geopolitici. Inoltre, ora dobbiamo affrontare una recessione globale a causa della pandemia Covid-19", ha ricordato. Per questo, "abbiamo bisogno del commercio per sostenere la creazione di crescita e occupazione. Ed è diventato sempre più chiaro che il commercio deve svolgere il suo ruolo nella trasformazione verde e digitale della nostra economia", ha sottolineato aggiungendo che la comunicazione adottata dalla Commissione europea sulla revisione della politica commerciale europea "è una risposta europea consolidata" alle sfide e "per costruire un nuovo consenso, sia a livello nazionale che globale". (segue) (Beb)