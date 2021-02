Ue: Dombrovskis, effetto Bruxelles-Washington decisivo per plasmare standard tecnologici futuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'effetto Bruxelles-Washington sarà decisivo nel plasmare standard tecnologici del futuro. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione alla commissione commercio internazionale del Parlamento europeo. "A causa dei cambiamenti geopolitici in corso, il nostro successo futuro dipenderà dalla nostra capacità di cooperare con partner che la pensano allo stesso modo, a partire dagli Stati Uniti. C'è molta analisi 'dell'effetto Bruxelles' o 'dell'effetto Pechino'. Ma è chiaro che 'l'effetto Bruxelles-Washington' sarà decisivo nel plasmare gli standard tecnologici del futuro per garantire che rispettino le nostre norme e valori, compreso il rispetto dei diritti umani", ha detto. "Di conseguenza, abbiamo presentato una proposta per un Consiglio per il commercio e la tecnologia, incentrato sulla leadership transatlantica. E continueremo a portare avanti con determinazione i negoziati sul commercio elettronico in sede di Organizzazione mondiale del commercio (Omc)", ha aggiunto. "La questione dei flussi di dati sarà centrale in questo importante negoziato. E l'accordo di commercio e cooperazione che abbiamo concluso con il Regno Unito indica la via da seguire. È il primo accordo dell'Ue che contiene regole ambiziose sui flussi di dati, garantendo al contempo la piena protezione dei nostri elevati standard di privacy e del Gdpr", ha specificato. (Beb)