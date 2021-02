Covid: Zingaretti, Lazio risponde ad appello Draghi per sconfiggere virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Draghi ha chiamato l'Italia a sconfiggere il virus. "A questo appello il Lazio risponde rafforzando sia nel campo della cura che nell'implementazione di tutti gli strumenti possibili per dare il contributo della Capitale e della Regione Lazio". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione dell'inaugurazione dell'hub vaccinale alla Nuvola dell'Eur. "Lo abbiamo fatto anche in passato, nei giorni più bui della pandemia, quando abbiamo deciso di finanziare la ricerca italiana per avere un vaccino italiano, e quella sfida la stiamo vincendo - ha aggiunto il segretario -. Non è un caso ma una scelta politica e culturale quella di dedicare luoghi simbolici per fare i vaccini. La filosofia è riprenderci questi luoghi, dove si tornerà ad ascoltare musica e fare congressi, come simbolo del ritorno alla vita", ha concluso Zingaretti. (Rer)