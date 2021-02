Covid: aperta e attiva nuova terapia intensiva ospedale di Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurata la nuova Terapia Intensiva al piano -1 dell'ospedale di Tivoli. "Un nuovo reparto destinato all'area critica Covid, realizzato in tempi record, lavorando senza sosta, affrontando quotidianamente le difficoltà che questo periodo di pandemia comporta, per consegnare ai cittadini e agli operatori, il prima possibile, un nuovo spazio, dotato di nuove tecnologie". Lo comunica la Asl Roma 5 in una nota. "Attivi già 6 dei 12 posti di Area Critica che è dotata di nuove strumentazioni e tecnologie. Nei giorni scorsi sono stati installati i nuovi letti, i monitor e le centrali di monitoraggio, il portatile raggi X, un ecotomografo, sistemi per ossigenoterapia ad alti flussi, ventilatori polmonari, sistemi di videolaringoscopia per intubazioni difficili. Sono state predisposte le stanze per il personale infermieristico e medico, le telecamere per il controllo a distanza dei pazienti". (segue) (Com)