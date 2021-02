Covid: aperta e attiva nuova terapia intensiva ospedale di Tivoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi per noi è una giorno importante - aggiunge il Direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito - perché riusciamo a vedere la fine di un percorso impegnativo e non senza ostacoli. Lodevole l'impegno di tutti i professionisti che si sono spesi senza riserva per raggiungere questo risultato organizzativo e assistenziale. I ringraziamenti dell'azienda vanno a tutti, senza distinzioni, e agli operatori che, nonostante la grande stanchezza, non lesinano mai un sorriso, percepibile sempre dai loro sguardi". "Da quest'oggi possiamo offrire e contare su spazi, servizi e risorse nuove - conclude Valeria Lucentini, direttore di Anestesia e Rianimazione -. Ringrazio l'azienda e il personale che continua a dare prova non solo di grande responsabilità ma di passione". (Com)