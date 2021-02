Regno Unito: governo, distribuzione secondi dosi di vaccino Covid non sarà rallentata da riduzione forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato che la distribuzione delle seconde dosi del vaccino anti-Covid non risentirà dal rallentamento della distribuzione delle prime dosi negli ultimi giorni, dovuta a un rallentamento nelle forniture. Il portavoce di Downing Street ha fatto sapere che il rallentamento della distribuzione delle prime dosi è stato fatto per garantire che "tutti possano avere la propria seconda dose entro un periodo di 12 settimane". Tuttavia, l'ufficio del primo ministro ha confermato che la riduzione delle forniture non è una novità inattesa, e non sarebbe quindi imputabile al governo, ma la capacità di distribuzione di "centinaia di migliaia di dosi al giorno" rimane invariata. (Rel)