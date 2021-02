© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il G7 "l'immunizzazione estesa è un bene globale collettivo". Lo rilancia su Twitter il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio. "Chiediamo all'Europa di liberare i brevetti dei vaccini anti-Covid da vincoli e diritti di proprietà. Sono l'arma più potente per arginare il virus, salvare vite, far ripartire l'economia", commenta Delrio. (Rin)