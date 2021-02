Roma: Palozzi (Cambiamo), via La Spezia ennesimo esempio inefficienza Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il caso di via La Spezia rappresenta impietosamente la cartina di tornasole dell'inefficienza grillina in Campidoglio. La sindaca Raggi, infatti, prima ha incensato il progetto di viabilità, con la solita enfasi e i soliti annunci trionfalistici, salvo poi fare un passo indietro, rinnegandolo". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "Organizzazione" di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Naturalmente il tutto condito dalle solite spaccature e polemiche interne al Movimento cinque stelle. Onestamente i romani - aggiunge - sono abbastanza esausti di questo teatrino. Il m5s si dimostra totalmente distante dalle esigenze dei territori. E la vicenda di via La Spezia è soltanto l'ennesima riprova di quanto fallimentare si stia rivelando l'esperienza dei grillini al governo della Capitale".(Com)