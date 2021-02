Ue: secondo colloquio in videoconferenza tra Michel e Draghi su prossimi summit europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno avuto un colloquio in videoconferenza oggi alle 15.30. Lo si apprende dal Consiglio dell'Unione europea. Si tratta del secondo colloquio dopo la riunione in video conferenza di ieri a cui hanno preso parte anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier portoghese, Antonio Costa, la cancelliera tedesca, Angela Merkel e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Mentre al centro della riunione di ieri c'erano i temi che i leader affronteranno domani e dopodomani al Consiglio europeo, nel faccia a faccia virtuale di oggi Michel e Draghi hanno toccato i temi previsti per i prossimi Summit Ue.(Beb)