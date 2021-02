Edilizia: Taverna (M5s), orgogliosi dei risultati del superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus 110 per cento funziona e lo dimostrano i numeri. Nelle ultime due settimane i cantieri aperti sono aumentati del 48 per cento per un totale di lavori eseguiti pari a 491 milioni di euro. Così in un post su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s). "Queste cifre fanno da premessa a un futuro migliore per tantissime persone. Siamo molto orgogliosi di questi risultati. Abbiamo lottato per la ripresa e il rilancio del nostro Paese e questo è solo un esempio dell'importante lavoro svolto", aggiunge. (Rin)