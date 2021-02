Trasporto aereo: aeroporto Heathrow perde oltre 2 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto londinese di Heathrow ha formalmente chiesto al governo britannico di considerare l'adozione di "passaporti vaccinali digitali" per aiutare la ripresa del traffico aereo internazionale, dopo che lo scalo ha riportato una perdita annuale di 2 miliardi di sterline (oltre 2,3 miliardi di euro) a causa della pandemia e della conseguente forte riduzione del traffico aereo. L'amministratore delegato dell'aeroporto, John Holland-Kaye, ha affermato che il governo britannico dovrebbe "dare l'esempio" e "guidare il mondo nello stabilire standard comuni per riavviare i viaggi internazionali di massa". L'imponente burocrazia necessaria oggi dovrebbe essere sostituita da certificazioni digitali secondo Holland-Kaye, per mostrare che un passeggero sia immune al virus prima del check-in. Tuttavia l'amministratore non si è sbilanciato nel dire se tali documentazioni dovranno essere necessarie per lungo tempo, una volta che i viaggi internazionali di massa riprenderanno, affermando che sarebbe "troppo presto per dirlo". Il governo sta valutando in questi giorni la possibilità di introdurre qualcosa di simile a un passaporto vaccinale, ma alcuni ministri hanno espresso preoccupazione circa il fatto che questo possa discriminare coloro che non lo hanno ancora ricevuto non per propria scelta o non possano riceverlo per precarie condizioni di salute o altri fattori. (Rel)