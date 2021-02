© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Atac è un bene pubblico, della collettività e così deve rimanere. Domani il Circolo Pd Atac partecipa alla manifestazione indetta in piazza del Campidoglio dalle organizzazioni sindacali, Filt Cgil - Fit Cisl - Uiltrasporti a difesa del trasporto pubblico". Cosi in una nota Claudio Chiovenda e Margherita Bruno rispettivamente segretario e presidente del Circolo Pd Atac. (Com)