Sicurezza: Bernini (Fi), su infiltrazioni mafiose la guardia deve restare altissima

- L’allarme lanciato dalla Direzione investigativa antimafia sul rischio concreto di infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna, a seguito della perdurante emergenza economica e finanziaria, non deve in alcun modo essere sottovalutato. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "A finire nel mirino potrebbero essere piccole e medie imprese, fortemente danneggiate dagli effetti della pandemia, che potrebbero essere svendute alle associazioni malavitose. Abbiamo il dovere di mettere in campo ogni azione possibile e ogni intervento mirato affinché ciò non accada, salvaguardando il prezioso tessuto produttivo ed economico, che deve assolutamente restare sano e libero. Servono indennizzi tempestivi e immediati ma anche provvedimenti che incentivino gli imprenditori a denunciare quanto di sospetto può verificarsi in questo periodo così difficile per le attività", aggiunge. (Rin)