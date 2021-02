Polonia: presidente Duda a Celon Pharma, "dita incrociate" per un farmaco polacco anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un farmaco anti Covid della polacca Celon Pharma potrebbe essere commercializzato dal 2022. Oggi il presidente polacco, Andrzej Duda, è stato in visita al centro di ricerca e sviluppo della compagnia a Kazun Nowy, in Polonia centrale, e ha detto di "incrociare le dita" perché ciò si avveri. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap" la sperimentazione clinica del farmaco è prevista per il terzo trimestre di quest'anno. Il centro dà lavoro a circa 160 scienziati, ma Duda ricorda che presto il numero salirà a 190. Al momento il centro sta lavorando a 15 diversi progetti innovativi, cinque dei quali sono già in fase di sperimentazione clinica. "Quel che è più importante è che qui si conducono ricerche su farmaci anti-tumore, neuropsichiatrici, ma anche contro il coronavirus" e ciò è il risultato dell'innovazione polacca ed è "innanzitutto una speranza per lo sviluppo del settore farmaceutico". (Vap)