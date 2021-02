Puglia: Emiliano, Bray e Piemontese, via libera a fondi da 55 mln per promozione turistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore e gli assessori regionali hanno dunque aggiunto: "A fronte delle numerose proposte di progetti in gran parte definitivi ed esecutivi pervenuti, è stata nostra intenzione sottoporre all'attenzione della Giunta una ulteriore dotazione economica rispetto a quella iniziale. Ci fa piacere sottolineare come i 55 milioni approvati siano superiori ai 40 milioni previsti prima dell'estate e si vadano ad aggiungere agli oltre 20 milioni e mezzo della dotazione iniziale, per un totale di oltre 74 milioni. Lo scorrimento delle graduatorie, pur se parziale, andrà ad ottimizzare altresì la fruizione di aree urbane e suburbane pugliesi". Infine Emiliano, Bray e Piemontese hanno concluso: "La prospettiva è immettere rapidamente risorse nell'ambito dei lavori pubblici - settore anticiclico per eccellenza, favorire uno sviluppo urbano ecologicamente sostenibile e migliorare l'aspetto delle città e la qualità degli attrattori turistici. Insieme al sistema territoriale pugliese, aggiungono i due assessori, puntiamo non appena possibile a nuovi flussi turistici di qualità, destagionalizzati e diversificati su tutto il territorio regionale". (Ren)