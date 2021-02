Roma: Piccolo (Pd), nuova interrogazione urgente su filobus del corridoio Laurentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I filobus del corridoio Laurentina "sono fermi da ormai troppo tempo. Dopo aver dato il via ad una completa ristrutturazione della rete elettrica per metterli in funzione, erano tornati in strada, ma solo per un breve periodo e ora sono di nuovo tutti fermi". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo. "Avevano smesso di circolare perché senza manutenzione, in quanto era scaduto - aggiunge - in piena emergenza Coronavirus, il contratto con l'azienda che ne garantiva il servizio. Ad oggi però sembra che non sia stato fatto nessun passo avanti e la situazione risulta sempre più preoccupante. Anche i cittadini lamentano da tempo i disagi derivanti dalla soppressione del servizio dei filobus e hanno ripetutamente richiesto all'amministrazione di conoscere i tempi di ripristino. Finito lo show della riattivazione dei filobus di qualche mese addietro ora è rimasto solo uno pseudo servizio sostitutivo fortemente carente per il quadrante laurentino. Auspichiamo, che prima della fine della consiliatura, la sindaca Raggi risolva il problema, per lasciare ai romani non solo il ricordo di tutti i flop collezionati da una giunta inadeguata". (Com)